Esposas de soldados mobilizados na Ucrânia protestam em frente ao Ministério da Defesa em Moscou

Cerca de 15 esposas de soldados russos destacados na Ucrânia reuniram-se nesta segunda-feira (3) em frente ao Ministério da Defesa, em Moscou, para pedir o retorno de seus maridos do front e cobrar uma reunião com o novo ministro da pasta, Andrey Belousov.

Em um contexto do aumento da repressão contra qualquer movimento de oposição na Rússia, as associações de mulheres ou familiares dos mobilizados são quase as únicas que continuam organizando protestos em Moscou.

Até o início deste ano, continuavam a convocar este tipo de manifestações quase todas as semanas, através de um canal de Telegram denominado "o caminho para casa", no túmulo do Soldado Desconhecido, aos pés do Kremlin.

Mas depois de uma série de prisões no final de fevereiro, os protestos diminuíram.