Enchentes na África do Sul deixam 12 mortos

Doze pessoas morreram na África do Sul, nas províncias litorâneas, devido a inundações provocadas por chuvas fortes, acompanhadas de ventos intensos, informaram as autoridades locais em um novo balanço divulgado na noite desta segunda-feira (3).

Na província costeira de Cabo Oriental, no sudeste do país, "o número de mortos chega atualmente a sete", informou à AFP o porta-voz do município de Nelson Mandela Bay, epicentro do incidente.

Mais de duas mil pessoas foram retiradas do local, entre elas famílias que vivem em comunidades pobres. O município lançou um chamado para receber doações, como mantas, alimentos e roupas.