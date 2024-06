'Cumpriremos o prometido': Garry Conille toma posse como premiê do Haiti

"Que comecemos a trabalhar e garanto a vocês que cumpriremos o prometido", declarou durante a cerimônia em Villa d'Accueil, edifício oficial do governo na capital, Porto Príncipe.

"Este ato o habilita a iniciar o processo de formação de um governo em acordo e em consulta com o conselho presidencial", declarou Edgard Leblanc Fils, presidente do conselho.

"Contamos com o Dr. Conille para aplicar as políticas acordadas com o conselho presidencial, com o objetivo de abordar o problema da insegurança em particular, assim como para melhorar a economia do país, reformar suas instituições e realizar eleições confiáveis, democráticas e livres para o fim de 2025", acrescentou.