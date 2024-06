Coreia do Sul suspende acordo militar com Norte após lançamento de balões com lixo

A Coreia do Sul suspenderá completamente um acordo militar que assinou com a Coreia do Norte em 2018, depois que o regime de Pyongyang enviou centenas de balões com lixo ao país vizinho, anunciou o Conselho de Segurança Nacional (NSC).

No ano passado, o governo de Seul suspendeu parcialmente o acordo, depois que a Coreia do Norte colocou um satélite espião em órbita.

Agora, o NSC recomendará ao governo "suspender com todos os efeitos" o Acordo Militar de 19 de setembro, "até o retorno da confiança mútua entre as duas Coreias".