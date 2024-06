Conservadores britânicos prometem mudar a lei para que apenas o sexo biológico determine acesso a espaços públicos

O Partido Conservador no poder emendará a Lei de Igualdade no Reino Unido caso vença as eleições de 4 julho para que somente o sexo biológico determine quem pode usar os espaços diferenciados por gênero, anunciou uma de suas ministras nesta segunda-feira (3).

Em caso de vitória nas eleições, "deixaremos claro que 'sexo' na Lei de Igualdade significa sexo biológico", escreveu Kemi Badenoch, ministra da Mulher e da Igualdade do atual governo, em um artigo de opinião publicado no Times.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sexo e gênero, termos que antes eram usados indistintamente, agora significam coisas diferentes", acrescentou a ministra.