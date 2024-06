Conmebol sorteia confronto de oitavas de final da Copa Sul-Americana

Vencedor do Playoff (C) - Independiente Medellín (COL)

Os brasileiros nos playoffs que ficaram em segundo em seus grupos na Sul-Americana são Bragantino (BRA), Athletico-PR (BRA) e Cuiabá (BRA). O Internacional, que teve dois jogos adiados devido às inundações no Rio Grande do Sul, ainda briga com o Delfín (EQU) para avançar no Grupo C.

Da Libertadores, chegam Barcelona (EQU), Cerro Porteño (PAR), Palestino (CHI), Libertad (PAR), Independiente del Valle (EQU), Rosario Central (ARG) e LDU (EQU), atual campeã.

A última vaga está entre Grêmio (BRA) e Huachipato (CHI), que ainda têm chances de avançar às oitavas da Libertadores, além do Estudiantes (ARG).