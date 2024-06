Conheça os 'funnies', os tanques curiosos que foram fundamentais no 'Dia D'

Durante o desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944, os Aliados contaram com os "funnies", tanques que foram modificados e receberam um novo visual, às vezes com carrocerias estranhas, mas que desempenharam um importante papel.

A transformação desses veículos blindados clássicos - tanques Churchill britânicos e Shermans americanos - e sua adaptação às dificuldades do terreno e ao ataque a uma posição fortificada foram o resultado da imaginação fértil de um engenheiro militar britânico, o general Percy Hobart, e de sua equipe.

Entre eles, havia os "Caranguejos" equipados com um mangual para explodir minas, "Crocodilos" com potentes lança-chamas, "Bobbins" com bobinas de tapetes de lona que podiam ser colocados na areia e tanques anfíbios "DD"... No total, cerca de 500 a 600 dessas estranhas máquinas foram utilizadas no ataque do Dia D.