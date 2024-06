Comunicado do Business Wire :Mavenir

Comentando sobre a conquista da empresa, BG Kumar, presidente de Redes de Acesso, Plataformas e MDE da Mavenir, disse: "À medida que o setor continua explorando os ganhos das arquiteturas Open RAN, o trabalho pioneiro da Mavenir com a RedCap na Boost Mobile Network é mais um exemplo do nosso compromisso incansável de impulsionar a inovação e avançar na evolução das redes Open RAN. Nossa demonstração pioneira é um passo transformador para as operadoras que buscam maximizar seus caminhos para a receita 5G por meio da conectividade onipresente de dispositivos e estabelece as bases para as redes móveis mais flexíveis, escaláveis e eficientes em termos de energia do futuro."

As soluções RedCap são projetadas para fornecer cobertura aprimorada com baixo consumo de energia, reduzindo os custos de conectividade comercial para casos de uso que não exigem recursos completos de banda larga, desde dispositivos de consumo conectados até aplicativos de IoT corporativos. Para a EchoStar, a integração dos recursos da RedCap em sua rede Open RAN permite expandir seu alcance de mercado, desbloqueando o acesso a fluxos de receita inexplorados e oportunidades de monetização por meio do atendimento a uma gama mais ampla de dispositivos e aplicativos 5G mais simples e de baixa potência. Ela também oferece à empresa a capacidade de adaptar melhor os serviços para atender às necessidades exclusivas e diversificadas de segmentos de clientes estrategicamente importantes.

"A Qualcomm Technologies continua expandindo os limites da inovação sem fio, fornecendo tecnologias de ponta que moldam o futuro da conectividade", disse Gautam Sheoran, vice-presidente e gerente-geral de comunicações sem fio e de banda larga da Qualcomm Technologies, Inc. "O 5G RedCap desempenhará um papel fundamental na maximização do uso eficiente das redes de próxima geração, e aplaudimos a demonstração do Open vRAN desses recursos pela Mavenir e pela EchoStar hoje, um verdadeiro marco para o setor."

"A EchoStar continua inovando e impulsionando a evolução no espaço da rede Open RAN", disse Eben Albertyn, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da EchoStar. "O trabalho da Mavenir com a RedCap em nossa rede Boost Mobile nos dá mais uma maneira de oferecer soluções de conectividade personalizadas para melhor atender às necessidades de nossos clientes em todos os segmentos da indústria".

