Comitê do Congresso dos EUA interroga ex-conselheiro de Trump sobre covid-19

O ex-conselheiro americano para a covid-19, Anthony Fauci, de 83 anos, negou categoricamente, nesta segunda-feira (3), ter tentado dissimular a origem da pandemia em sua primeira audiência pública diante do Congresso, após ter deixado o cargo.

Nos primeiros dias da emergência sanitária, em 2020, Fauci era considerado o especialista mais renomado dos Estados Unidos sobre o tema. As diferenças nas respostas do imunologista com as do então presidente, Donald Trump, sobre a crise sanitária geraram fortes críticas da direita contra ele.

Fauci ganhou a inimizade do Partido Republicano de Trump ao corrigir as informações errôneas do ex-presidente, que pretende ser eleito novamente em novembro para um segundo mandato. Com sua família sendo ameaçada de morte, agora Fauci vive sob um esquema de proteção.