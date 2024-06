Chelsea anuncia italiano Enzo Maresca como novo treinador

O ex-meio-campista, que teve passagens por Juventus, Fiorentina e Sevilla, iniciou sua carreira fora dos gramados como assistente do chileno Manuel Pellegrini no West Ham na temporada 2018/2019.

O técnico de 44 anos assumirá a função "a partir de 1º de julho de 2024 com um contrato de cinco temporadas, com opção de um sexto ano adicional", segundo o comunicado.

O italiano Enzo Maresca, recém-campeão da Championship (2ª divisão) com o Leicester, será o treinador do Chelsea a partir da próxima temporada, substituindo o argentino Mauricio Pochettino, anunciou o clube londrino nesta segunda-feira (3).

"Ele provou ser um excelente treinador, capaz de obter resultados impressionantes com um estilo emocionante e identificável", destacaram Laurence Stewart e Paul Winstanley, os dois principais dirigentes esportivos do Chelsea.

Posteriormente, integrou a comissão técnica do Manchester City como auxiliar de Pep Guardiola em 2022/23, antes de se firmar como técnico principal do Leicester, que levou de volta à Premier League nesta última temporada.

Ele será o quarto técnico a ocupar o banco de Stamford Bridge desde que o magnata americano Todd Boehly comprou o clube em maio de 2022, depois de ter Thomas Tuchel, Graham Potter e Mauricio Pochettino como treinadores.

No comando do Chelsea por apenas uma temporada, a campanha de Pochettino foi marcada por uma grande irregularidade nos resultados, bem como por múltiplas lesões, especialmente as dos recém-contratados Christopher Nkunku e Romeo Lavia, e a do capitão Reece James.

Apesar disso, o técnico argentino conseguiu levar o elenco à final da Copa da Liga (a qual perdeu para o Liverpool) e garantir a sexta colocação no Campeonato Inglês, que confirmou a classificação para a próxima Liga Conferência.

