Chefe do Parlamento iraniano se apresenta como candidato às eleições presidenciais

O presidente do Parlamento iraniano, o conservador Mohammad Baqer Qalibaf, apresentou-se nesta segunda-feira (3) como candidato às eleições presidenciais antecipadas de 28 de junho no Irã, poucas horas antes do encerramento das candidaturas, segundo a AFP. Mais de 50 pessoas registraram-se como candidatas nesta eleição que visa substituir o presidente Ebrahim Raisi, falecido em um acidente de helicóptero em 19 de maio. Qalibaf, de 62 anos, foi recentemente reeleito presidente do Parlamento após as eleições legislativas de março.

"Se eu não concorrer às eleições, o trabalho que iniciamos nos últimos anos para resolver os problemas econômicos do povo não estará concluído", declarou o político, após apresentar a sua candidatura no Ministério do Interior. O ex-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do Irã, já concorreu três vezes à Presidência. Qalibaf foi prefeito de Teerã entre 2005 e 2017.