Candidato a prefeito é assassinado após fechamento das urnas no sul do México

Um candidato a prefeito do estado de Oaxaca, no sul do México, foi assassinado na noite de domingo, após o fechamento das cabines de votação para as eleições gerais realizadas pelo país latino-americano, informou o governo local nesta segunda-feira (3).

Trata-se de Yonis Baños, candidato do centrista Partido Revolucionário Institucional (PRI) à prefeitura de Santo Domingo Armenta, que foi morto em sua casa pouco antes da meia-noite, detalhou Jesús Romero, secretário de Governo de Oaxaca, em coletiva de imprensa.

A autoridade afirmou que o crime ocorreu "fora do contexto do dia da eleição", quando as seções eleitorais já haviam fechado e os votos já haviam sido contados, por volta das 23h30 locais (02h30 em Brasília).