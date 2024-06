Bombardeios russos deixam três mortos no leste da Ucrânia

Três pessoas morreram, incluindo um adolescente de 12 anos, em bombardeios russos no leste da Ucrânia, onde as forças de Moscou afirmam que avançaram nas últimas semanas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (3).

O governador da região de Donetsk, que teve a anexação reivindicada pelo Kremlin no fim de 2022, afirmou que duas pessoas morreram e uma ficou ferida em ataques russos contra a localidade de Mikhailivka.

"Entre os mortos está um adolescente de 12 anos", declarou Vadim Filashkin nas redes sociais. Ele acrescentou que os bombardeios aconteceram com 30 minutos de intervalo e danificaram várias casas.