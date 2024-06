Biden deve anunciar medida que permite fechamento temporário da fronteira com México

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve assinar uma ordem executiva na terça-feira, 4, que lhe permitiria fechar temporariamente a fronteira com o México para migrantes quando houver aumento no número de travessias, de acordo com fontes do governo. A medida, que suspenderia proteções de longa data para soliciantes de asilo nos EUA, representaria a política de migração mais restritiva de Biden até agora.

De acordo com o The New York Times, os principais assessores de Biden informaram os membros do Congresso nos últimos dias sobre a ação e lhes disseram que esperassem que o presidente assinasse a ordem junto com os prefeitos do sul do Texas.

A ordem permitiria aos funcionários impedir que os migrantes pedissem asilo e rejeitá-los rapidamente quando a passagem da fronteira ultrapassasse um determinado limite.