Trump adere ao TikTok, rede que queria banir quando estava no cargo

O ex-presidente dos Estados Unidos e novamente candidato à Casa Branca, Donald Trump, criou um perfil na plataforma TikTok e publicou seu primeiro vídeo no popular aplicativo de mídia social que ele tentou banir quando estava no cargo.

Para atingir os eleitores mais jovens enquanto busca um outro mandato em novembro contra o presidente democrata Joe Biden, Trump publicou um clipe de 13 segundos na noite de sábado, no qual aparece com seu habitual terno azul e gravata vermelha assistindo a uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) em Newark, Nova Jersey.

No vídeo, gravado com uma música estridente, Trump é apresentado pelo executivo-chefe do UFC, Dana White, e se curva para a câmera, dizendo: "Me sinto honrado".