Sevilla anuncia García Pimienta como novo técnico

Francisco Javier García Pimienta, técnico do Las Palmas nas duas últimas temporadas, será o treinador do Sevilla no próximo ano, anunciou neste domingo o clube da Andaluzia em um comunicado.

Revelado como jogador e treinador nas categorias de base do Barcelona, o técnico catalão, de 49 anos, substitui Quique Sánchez Flores, que decidiu deixar o clube apesar de ter conseguido salvar o time do rebaixamento.

"O Sevilla FC chegou a um acordo com Francisco José García Pimienta (Barcelona, 3 de agosto de 1974) para se tornar o treinador da equipe titular nas próximas duas temporadas", informou o clube, vencedor de sete Ligas Europa, que na temporada passada terminou em 14º lugar depois de flertar com o rebaixamento ao longo do primeiro turno.