Saint-Étienne volta à 1ª divisão francesa após dois anos; Metz cai para Ligue 2

O Saint-Étienne, time tradicional do futebol francês, garantiu seu retorno à Ligue 1 na próxima temporada depois de vencer no placar agregado a repescagem de promoção na visita ao Metz (vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate em 2 a 2 após prorrogação), neste domingo.

Terceiro colocado na Ligue 2, o Saint-Etienne retorna à elite francesa após dois anos na segunda divisão.

A expulsão do atacante senegalês do Metz, Papa Diallo, logo aos 6 minutos, após entrar de sola no joelho direito do meia Dennis Appiah, parecia que deixaria o caminho aberto para o triunfo dos visitantes, que jogaram praticamente a partida inteira com um jogador a mais.