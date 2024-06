Opep+ busca preservar sua unidade em reunião na Arábia Saudita

Os membros do cartel petrolífero Opep+ tentarão manter a unidade neste domingo (2), em uma reunião na Arábia Saudita, em um contexto de grande incerteza econômica e geopolítica.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada pela Arábia Saudita, e os seus aliados, liderados pela Rússia, que assinaram uma aliança chamada Opep+ em 2016 para aumentar a sua influência no mercado, deveriam ter iniciado a sua grande reunião bienal na sede do cartel, em Viena. Mas a reunião foi reprogramada online e alguns membros chegaram a Riade, capital da Arábia Saudita.

Segundo analistas consultados pela AFP, os 22 ministros manterão uma postura cautelosa, renovando os cortes de produção já anunciados por pelo menos um trimestre ou mesmo até o final do ano. Esta estratégia, empreendida no final de 2022 devido à queda dos preços do petróleo, visa reduzir a oferta para aumentar os preços.