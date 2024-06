Ons Jabeur vence e vai enfrentar Coco Gauff nas quartas de Roland Garros

A tunisiana Ons Jabeur se classificou neste domingo para as quartas de final do torneio de Roland Garros, pela segunda vez consecutiva, ao eliminar a dinamarquesa Clara Tauson (72ª do mundo) em dois sets, com parciais de 6-4 e 6-4.

A número 9 do ranking da WTA, de 29 anos, vai enfrentar na próxima fase a americana Coco Gauff (3ª), que derrotou a italiana Elisabetta Cocciaretto no início do dia.

As duas tenistas já se enfrentaram em seis ocasiões, apenas uma vez em Roland Garros (2021) onde a jovem americana, atual campeã do US Open, levou a melhor vencendo por 6-3 e 6-1 nas oitavas de final.