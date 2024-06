Mourinho já está em Istambul para assinar com o Fenerbahçe

O carismático treinador português José Mourinho, que anunciou no sábado a sua contratação pelo Fenerbahçe, chegou neste domingo (2) a Istambul para assinar com o clube turco, cujos torcedores, vestidos com as cores preto e amarelo, foram receber o treinador no aeroporto, confirmou a AFP.

O autoproclamado 'Special One' embarcou imediatamente em um helicóptero para se deslocar até as instalações do clube e assinar seu contrato, antes de comparecer diante da torcida do clube no estádio no final do dia, informaram dirigentes da entidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A chegada de Mourinho foi transmitida ao vivo pelo canal do Fenerbahçe no YouTube e em outros veículos da mídia esportiva.