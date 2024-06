Maldivas irão proibir israelenses de entrar no país por causa da guerra em Gaza

O governo das Maldivas disse que irá impedir israelenses de entrarem no arquipélago, conhecido pelos seus resorts de luxo, devido à guerra em Gaza. O gabinete do presidente comunicou neste domingo, 2, que decidiu alterar as leis para impedir os titulares de passaportes israelenses de entrar no país.

Deverá ser criado um subcomitê para supervisionar o processo.

O gabinete afirmou ainda que o presidente do país, Mohamed Muizu, nomeará um enviado especial para avaliar as necessidades palestinas e lançar uma campanha de arrecadação de fundos.