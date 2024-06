Itamaraty condena ataque no sul do Líbano e presta apoio consular a brasileiros feridos

O governo brasileiro condenou o bombardeio ao sul do Líbano, ocorrido neste fim de semana, por meio de nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE). O ataque na cidade de Saddikine resultou em ao menos três cidadãos brasileiros feridos.

"A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e com a equipe médica e presta o apoio consular", aponta o Itamaraty. Os brasileiros estão recebendo tratamento no Hospital Libanês Italiano, na cidade de Tiro.

A nota contextualiza que o episódio tem relação com ofensivas das forças armadas israelenses em território libanês e do Hezbollah no Norte de Israel.