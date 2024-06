Forte tremor de magnitude 5,9 sacode centro do Japão

As autoridades locais indicaram que, inicialmente, não houve relatos de danos, mas continuam recolhendo informação, segundo a televisão pública NHK.

Um forte terremoto de magnitude 5,9 sacudiu, nesta segunda-feira (3, noite de domingo em Brasília) o centro de Japão, mas não foi emitido nenhum alerta de tsunami, informou a agência meteorológica do país asiático.

Cerca de 10 minutos depois do terremoto da manhã desta segunda ocorreu um segundo sismo de magnitude 4,8 na mesma região, indicou a agência meteorológica.

A operadora da usina nuclear Kashiwazaki-Kariwa, na região do tremor, anunciou a suspensão das operações para avaliar possíveis danos, segundo a NHK.

A emissora advertiu que muitos edifícios no litoral do Mar de Japão já haviam sido danificados no potente sismo de janeiro e suas réplicas.