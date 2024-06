Cortes de energia afetam Ucrânia depois de ataques russos contra infraestrutura do país

A Ucrânia registrou cortes de energia elétrica na maior parte do país neste domingo, 2, depois de ataques russos em larga escala contra a infraestrutura ucraniana. Os russos também reivindicaram na região de Donetsk após ações com drones e mísseis que feriram pelo menos 19 pessoas.

Segundo Kirby, o aval é limitado à região de Kharkiv e "no que diz respeito aos tipos de alvos que podem atingir, e o quão longe podem ir", disse neste domingo no programa This Week With George Stephanopoulos, da ABC. Fonte: Associated Press