Coreia do Norte envia outros 600 balões com lixo para a Coreia do Sul em segundo ataque

A Coreia do Norte lançou mais centenas de balões carregados de lixo e esterco em direção à Coreia do Sul depois de uma campanha similar dias antes, de acordo com o exército coreano, no que Pyongyang chamou de retaliação por ativistas terem lançado panfletos com mensagens contra a Coreia do Norte pela fronteira.

Entre a noite de sábado, 1º., e a manhã deste domingo, 2, cerca de 600 balões que partiram da Coreia do Norte foram encontrados em várias partes da Coreia do Sul. Os balões carregavam bitucas de cigarro, restos de tecido, resíduos de papel e vinil, mas nenhuma substância perigosa foi detectada, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul no domingo.

As Forças Armadas orientaram que as pessoas se atentem a objetos que estejam caindo do céu e que não toquem em material suspeito que possa ser da Coreia do Norte. Em vez disso, esses objetos devem ser reportados para o exército ou para a polícia local. Não foram relatados casos de feridos ou de danos patrimoniais.