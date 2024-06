Com 3 fusos horários no México, pesquisa boca de urna só deve ser divulgada a partir das 22h

O México entra na sua hora decisiva das eleições históricas, com duas mulheres favoritas para presidir o país: Claudia Sheinbaum, do mesmo partido do atual presidente, López Obrador, e Xóchitl Gálvez, da coligação de centro Fuerza y Corazón. A maioria das urnas já foi fechada, em um pleito marcado pela violência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a consultoria Integralia, mais de 230 candidatos, seus familiares e assessores foram assassinados durante o atual ciclo eleitoral, enquanto os cartéis lutavam para instalar aliados nos gabinetes dos prefeitos.

Por isso, o próximo presidente enfrentará outro desafio: manter a estabilidade política. López Obrador, um operador político experiente, manteve sob controle as facções concorrentes do Movimento Regeneração Nacional (Morena), de esquerda. Sheinbaum não tem a mesma influência na legenda, que foi fundada como veículo das ambições de Obrador. Conforme estabelece a lei eleitoral do país, o Estado de Quintana Roo (sudeste) e as áreas de fronteiras, como Coahuila, Nuevo León (norte) e Tamaulipas (nordeste), foram as primeiras a concluir a votação, às 20 horas de Brasília. No entanto, como o México tem três fusos horários, as urnas da Cidade do México (capital) e de outros 20 Estados foram fechadas uma hora depois, às 21 horas (de Brasília). E, nos distritos do Pacífico Norte, serão fechadas somente às 22 horas (de Brasília).