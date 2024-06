Centro-norte do Japão registra terremotos, sem vítimas por enquanto

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o extremo norte da Península de Noto, no centro-norte do Japão. Minutos depois, ocorreu outro tremor de magnitude 4,8. Os terremotos, registrados na manhã de segunda-feira, 3, no horário local, não provocaram danos ou deixaram feridos, nem houve alerta de tsunami.

A mesma região, de Ishikawa, havia sido atingida pelo terremoto fatal de 1º de janeiro.

As informações são da Agência Meteorológica do Japão.