Ataque israelense mata 12 combatentes pró-Irã na Síria, diz ONG

Pelo menos 12 combatentes com conexões com o Irã morreram na madrugada desta segunda-feira (3, noite de domingo em Brasília) em um bombardeio israelense contra uma fábrica em uma cidade vizinha a Aleppo, no norte da Síria, informou uma ONG.

"Pelo menos 12 combatentes pró-iranianos de nacionalidades síria e estrangeira morreram em um bombardeio aéreo israelense contra uma posição na localidade de Hayyan, ao norte de Aleppo, onde provocou fortes explosões em uma fábrica", indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel lançou centenas de bombardeios contra as forças do regime de Bashar al Assad e os grupos vinculados ao Irã que as apoiam.