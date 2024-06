Atalanta perde para Fiorentina e termina em 4º lugar na Serie A

Sob forte chuva, a Atalanta sofreu um gol logo aos 6 minutos, marcado por Andrea Belotti. A 'Dea' empatou aos 12 minutos por meio de Ademola Lookman, herói da final da Liga Europa. Mas sofreu mais dois, marcados pelo argentino Nicolás González (19') e novamente Belotti antes do intervalo (45'+1).

O clube de Bergamo, que surpreendeu ao vencer na final da Liga Europa o Bayer Leverkusen (3-0), em meados de maio, viu assim sua série de seis vitórias consecutivas no campeonato ser interrompida.

A Atalanta desperdiçou a oportunidade de terminar no pódio do campeonato italiano ao perder em casa por 3 a 2 para a Fiorentina, neste domingo, em partida adiada da 29ª rodada da Serie A.

A Fiorentina, derrotada nesta semana na final da Liga Conferência da Uefa pelo Olympiakos (1-0), termina em oitavo, a um ponto da sétima posição, classificatória para a Europa, que ficou com a Lazio.

A Atalanta, já classificada para a Liga dos Campeões, termina na quarta posição com 69 pontos, dois atrás da terceiro colocada Juventus.

Giorgio Scalvini (32') havia marcado o outro gol do time de Bergamo.

A 12 dias do início da Eurocopa-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho), o italiano Scalvini teve de deixar o campo mancando com dores no joelho.

--- Jogo pendente da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação final:

- Domingo:

Atalanta - Fiorentina 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 94 38 29 7 2 89 22 67