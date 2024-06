Sabalenka vence Badosa na terceira rodada de Roland Garros

A número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, venceu a espanhola Paula Badosa neste sábado (1º) por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 6-1 pela terceira rodada do torneio de Roland Garros, em Paris.

"É claro que não estou no meu melhor tênis, mas estou no caminho, tentando. Toda semana ganho partidas, em Roma perdi para a número 3 do mundo (Coco Gauff), agora para a número 2 (Sabalenka) Um passo de cada vez", disse ela.

Com exceção das semifinais que disputou na edição do ano passado, Sabalenka, que acaba de completar 26 anos e é atual bicampeã do Aberto da Austrália, nunca passou da terceira rodada do torneio parisiense em suas cinco primeiras participações.

--- Resultados deste sábado do torneio de Roland Garros:

3ª rodada (simples feminino):

Elena Rybakina (CAZ/N.4) x Elise Mertens (BEL/N.25) 6-4, 6-2

Varvara Gracheva (FRA) x Irina-Camelia Begu (ROM) 7-5, 6-3

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Paula Badosa (ESP) 7-5, 6-1