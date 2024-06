Restos mortais de refém franco-mexicano sequestrado em Gaza chegam ao México

O corpo do franco-mexicano Orión Hernández Radoux, morto durante o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro, chegou nesta sexta-feira à Cidade do México, informaram as autoridades.

"Os restos mortais de Orion foram recebidos no Aeroporto (...) por funcionários do Ministério das Relações Exteriores, que sempre prestaram assistência aos enlutados", informou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

O corpo sem vida foi recuperado pelo exército israelense na semana passada na Faixa de Gaza, junto com os de outros dois homens, incluindo um israelense-brasileiro.