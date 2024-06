Real Madrid será o primeiro europeu a disputar a nova Copa Intercontinental

O Real Madrid, que se sagrou campeão neste sábado (1º) da Liga dos Campeões 2023-2024, será o primeiro clube europeu a disputar a versão renovada e reformulada da Copa Intercontinental.

Em dezembro passado, a Fifa anunciou o 'retorno' da Copa Intercontinental, ou pelo menos de uma competição com o nome daquele torneio que até 2004 colocava frente a frente e anualmente os atuais campeões da Europa e da América do Sul, os dois continentes que tradicionalmente dominavam o futebol mundial.

Esta Copa Intercontinental se insere na reforma do calendário, marcada sobretudo pela criação de uma versão ampliada do Mundial de Clubes, que em 2025 estreará nos Estados Unidos um novo formato com 32 equipes participantes em vez das 7 com que é disputada atualmente.