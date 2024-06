Presidente do Chile anuncia projeto de lei para prática de 'aborto legal'

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou neste sábado (1º) que enviará um projeto de lei para aumentar as condições sob as quais o aborto é permitido, que será discutido no Congresso até o final de 2024.

"Apesar de alguns deputados se oporem, no segundo semestre do ano apresentaremos um projeto de lei sobre o aborto legal", anunciou Boric durante a apresentação de seu terceiro relatório ao Congresso, neste sábado, na cidade de Valparaíso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Chile permite o aborto desde 2017, mas apenas por três motivos: risco à vida da mãe, inviabilidade do feto e estupro. O governo chileno não especificou quais serão as modificações a esse direito no projeto de lei.