Países mediadores urgem Israel e Hamas a aceitarem trégua em Gaza

Pouco depois do anúncio de Biden, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu em que a guerra desencadeada pelo ataque de comandos islamistas contra Israel em 7 de outubro só terminaria com a "eliminação" do Hamas, que governa Gaza desde 2007.

Netanyahu também enfrenta uma oposição crescente dos israelenses, que voltaram a se manifestar neste sábado perto do quartel-general militar no centro de Tel Aviv.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva aérea e terrestre que até agora deixou 36.379 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território palestino.

A proposta de paz gerou reações internacionais positivas e o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a ambas as partes que aproveitassem "a oportunidade" para conseguir uma "paz duradoura no Oriente Médio".

Mas, em mensagens publicadas na rede social X, os ministros de extrema direita israelenses ameaçaram implodir a coalizão se o plano for efetivado.

Ben Gvir disse que seu partido "dissolveria o governo", enquanto Smotrich afirmou que se negaria a "fazer parte de um governo que aceite o esquema proposto".

"Exigimos que a guerra continue até que o Hamas seja destruído e retornem todos os reféns", escreveu, acrescentando que se opunha à volta dos deslocados palestinos ao norte de Gaza e à "libertação em massa de terroristas" em uma troca de prisioneiros.

- Tanques e bombardeios em Rafah -

Nas últimas semanas, as forças israelenses têm avançado em direção ao centro de Rafah, uma cidade no sul da Faixa de Gaza onde o Exército lançou uma ofensiva no início de maio para, segundo ele, destruir os últimos batalhões do Hamas, considerado uma organização "terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

Neste sábado, moradores relataram disparos de tanques no bairro de Tal al Sultan, no oeste da cidade, enquanto testemunhas no leste e no centro de Rafah descreveram intensos bombardeios de artilharia.

Antes do início da operação israelense na cidade, a ONU estimava que 1,4 milhão de pessoas estavam abrigadas em Rafah. Desde antão, um milhão já fugiu da cidade, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

O Exército israelense também bombardeou o campo de deslocados de Nuseirat, no centro, e o bairro de Zeitun, na Cidade de Gaza, no norte, segundo testemunhas.

Representantes de Egito, Israel e Estados Unidos vão se reunir neste domingo no Cairo para falar da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito e fechada há quase um mês, anunciou a mídia egípcia Al Qahera News.

A passagem é um ponto chave para a entrada de ajuda humanitária em Gaza. A ONU adverte reiteradamente para o risco de fome no território.

