"Nunca nos cansaremos de vencer", dizem torcedores em Madri após conquista da 15ª Champions

No primeiro tempo a torcida sofreu com o domínio do Borussia Dortmund, mas no segundo o gigante da capital espanhola acordou para voar rumo ao décimo quinto título de campeão europeu.

"Vencer e vencer, isso é o Real Madrid": as comemorações na capital espanhola começaram assim que o árbitro deu o apito final na decisão deste sábado (1º) no estádio de Wembley, com a vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund.

"Isso é uma loucura!", exclamou Gema, torcedora do Real de 42 anos, quase à beira das lágrimas. "Hesitei em sair antes do primeiro gol. Graças a Deus fiquei", disse ela, com um suspiro de alívio.

"Não tenho palavras. Minha mãe não entende nada de futebol e me perguntou o que eu fazia aqui. Sempre adorei o Real Madrid, não sei explicar", disse ela, mostrando sua tatuagem na coxa, com a imagem do troféu da Liga dos Campeões e do escudo do Real Madrid.

As comemorações que começaram dentro do estádio continuaram depois pelas ruas da capital, com um concerto de buzinas e até fogos de artifício, enquanto milhares de torcedores se dirigiam à Plaza de Cibeles, onde os torcedores costumam comemoram seus títulos.

Muitos tinham a intenção de continuar a festa até tarde. O regresso a casa dos 'heróis de Wembley' é esperado neste domingo, com a entrega do troféu numa noite de festa no Bernabéu, que com o sucesso do Real Madrid e a lotação nos dois shows de Taylor Swift no meio da semana teve uma semana intensa.

