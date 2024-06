Líder da oposição promete reduzir entrada de migrantes no Reino Unido

O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, prometeu neste sábado (1º) reduzir o número de migrantes que entram no Reino Unido, em resposta a um dos temas-chave das próximas eleições. "Escutem bem, vou reduzir os números de migrantes", declarou Starmer, favorito para derrotar o governante Partido Conservador no pleito de 4 de julho, em entrevista ao jornal The Sun. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O líder trabalhista detalhou pela primeira vez os planos de seu partido desde que a campanha começou há duas semanas.

No atual governo do premiê Rishi Sunak, a entrada de migrantes subiu para 685.000 no ano passado, mais que o triplo de 2019, quando os conservadores venceram uma eleição com a promessa de reduzir a imigração. Este é um dos temas centrais das eleições. De acordo com uma pesquisa do YouGov divulgada neste sábado, 18% dos entrevistados consideram a imigração o tema mais importante da campanha. Starmer não deu um prazo ou números exatos para essa redução, mas assinalou que sua prioridade será aprovar leis para diminuir a imigração, disse ele ao The Sun.