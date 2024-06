EUA: guerra com a China não é iminente nem inevitável, diz secretário de Defesa

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse a um grupo de autoridades de segurança que a guerra entre o país e a China não é iminente nem inevitável, apesar do aumento das tensões na região da Ásia e do Pacífico. Ele ressaltou a necessidade de diálogo para evitar "erros de cálculo e desentendimentos". Os comentários de Austin, feitos durante um fórum do setor de defesa em Cingapura, vêm um dia depois de ele ter se reunido por mais de uma hora com o ministro da Defesa da China, Dong Jun. Foi o primeiro encontro deles pessoalmente desde que as autoridades romperam contato em 2022, quando a então presidente da Câmara dos Estados Unidos Nancy Pelosi visitou Taiwan e enfureceu Pequim. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nenhum dos lados mudou de posição em relação a Taiwan. A China considera a ilha parte do país e não descartou o uso de força para retomá-la, e segue reivindicando soberania sobre o mar do Sul da China - algo que leva a confrontos diretos entre o país e outras nações da região, em particular as Filipinas.

Embora tenha se recusado a detalhar a conversa com Dong, Austin disse que o mais importante era que as conversas foram retomadas. "Enquanto estivermos conversando, poderemos identificar os assuntos que são problemáticos e aos quais pretendemos adotar proteções para garantir que não haja percepções erradas nem erros de cálculo que possam sair do controle", afirmou. "Você só consegue fazer isso se estiver conversando." No mesmo fórum, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., usou uma linguagem mais dura, e disse que se um cidadão filipino for morto num potencial confronto entre a China e a guarda costeira ou a marinha mercante das Filipinas, isso ficaria "muito, muito perto do que definimos como um ato de guerra e portanto responderemos de acordo".