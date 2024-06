Djokovic vence Musetti em jogo de 5 sets e vai às oitavas de Roland Garros

Novak Djokovic, número 1 do mundo e atual campeão de Roland Garros, sobreviveu na noite deste sábado ao ímpeto do italiano Lorenzo Musetti (N.30) para se classificar para as oitavas de final com parciais de 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3 e 6-0.

Numa sessão noturna que começou com duas horas de atraso devido ao reagendamento de uma partida na quadra de Philippe Chatrier por causa da chuva, o homem dos 24 Grand Slams foi obrigado a dar o seu melhor para evitar aquele que teria sido o seu pior resultado neste torneio desde 2009, após 4 horas e meia de jogo.

Djokovic atacou primeiro, vencendo o primeiro set, mas Musetti conseguiu voltar à partida após um tie-break acirrado no segundo set e atropelou o sérvio no terceiro.