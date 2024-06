Catar, EUA e Egito urgem Israel e Hamas a aceitarem plano de trégua em Gaza

Os três países vêm participando há meses de negociações indiretas entre Israel e o movimento islamista no poder na Faixa de Gaza.

"Como mediadores nas discussões para garantir um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns e detidos, Catar, Estados Unidos e Egito pedem conjuntamente, tanto ao Hamas como a Israel, que finalizem o acordo que incorpora os princípios esboçados pelo presidente Joe Biden", diz uma nota difundida pelo Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Catar, Estados Unidos e Egito, mediadores na guerra de Gaza, urgiram neste sábado (1º) Israel e Hamas a aceitarem o acordo de trégua e de libertação dos reféns baseado no plano anunciado ontem pelo presidente americano Joe Biden.

Mas essas negociações foram interrompidas no início de maio, quando Israel lançou uma operação terrestre em Rafah, ignorando os apelos da comunidade internacional para que se abstivesse de atacar a cidade do sul de Gaza, que faz fronteira com o Egito.

Biden disse na sexta-feira que Israel havia proposto um plano de três fases para conseguir um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas.

A declaração conjunta dos mediadores enfatiza que os pontos listados por Biden "atenderam às demandas de todas as partes" e que sua implementação traria "alívio imediato tanto para o povo sofrido de Gaza quanto para os reféns e suas famílias".