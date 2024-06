Bukele presta juramento para segundo mandato como presidente de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, jurou, neste sábado (1º), para um segundo mandato de cinco anos, que exercerá com um poder quase absoluto e uma oposição desmantelada.

"Sim, eu juro", disse Bukele, 42 anos, com a mão levantada, ao prestar juramento perante dignitários internacionais pelo líder parlamentar Ernesto Castro no Palácio Nacional, no centro histórico de San Salvador, diante de uma praça repleta de apoiadores.

