Bukele inicia segundo governo em El Salvador com poder quase absoluto

O popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inicia neste sábado (1º) um segundo mandato com poder quase absoluto e sem oposição, mas confrontado com o desafio de manter a segurança no país e alcançar a prosperidade econômica que prometeu.

Bukele, um millennial de 42 anos, prestará juramento em cerimônia que terá início às 8h, horário local (11h no horário de Brasília), no Palácio Nacional, no centro histórico de San Salvador.

Este ex-publicitário de ascendência palestina assume outro mandato de cinco anos depois de pulverizar a oposição e obter históricos 85% dos votos nas eleições de fevereiro, nas quais também ganhou quase todo o Congresso (54 dos 60 assentos).