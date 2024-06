Bukele anuncia 'remédio amargo' para economia de El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pediu aos salvadorenhos que tomem sem queixas o "remédio amargo" que receitará em seu segundo mandato, que começa neste sábado (1º), com o objetivo de melhorar a economia depois de "curar" o país do "câncer" do crime organizado.

Da sacada do Palácio Nacional, após prestar seu juramento, Bukele pediu aos salvadorenhos "apoio incondicional", ao comparar seu país com uma pessoa doente e seu governo com um médico, em seu discurso perante milhares de apoiadores na praça do centro histórico da capital San Salvador.

"Já resolvemos a questão mais urgente, que era a segurança, e vamos nos concentrar totalmente nos problemas importantes, começando pela economia", disse Bukele, vestindo a faixa presidencial.