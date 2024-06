O plano de três fases de Israel para um cessar-fogo em Gaza

Segundo o democrata, a primeira fase inclui "um cessar-fogo total e completo" de seis semanas, com a retirada das forças israelenses "de todas as áreas povoadas da Faixa de Gaza".

Seguem abaixo os elementos-chave do "plano integral", que Biden chamou de "mapa do caminho para um cessar-fogo duradouro", após mais de oito meses de conflito.

A ajuda humanitária "aumentaria" para 600 caminhões diários, enquanto a comunidade internacional forneceria centenas de milhares de abrigos temporários e unidades habitacionais.

Durante a fase inicial de seis semanas, Israel e o Hamas "negociariam os acordos necessários para alcançar a fase dois, que é o fim permanente das hostilidades". O cessar-fogo também se ampliaria.

- Fase Dois -

Na segunda fase, que duraria mais seis semanas, as forças israelenses procederiam com uma retirada total da Faixa de Gaza. O Hamas libertaria "todos os reféns restantes", incluindo soldados israelenses do sexo masculino. Esse foi um ponto crítico para o grupo islamista no passado.

Se ambas as partes cumprirem o acordo, isso levará ao "fim das hostilidades de forma permanente", ressaltou Biden.

- Fase Três -

Poderia ter início um grande plano de reconstrução e estabilização da Faixa de Gaza, apoiado pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional.

Escolas, hospitais e residências, entre outros prédios, seriam reconstruídos. Biden disse que trabalhará com parceiros regionais para garantir que isso seja feito de forma que "não permita o rearmamento do Hamas".