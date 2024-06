Hamas diz ver 'de forma positiva' proposta de cessar-fogo com Israel apresentada por Biden

O grupo extremista palestino Hamas afirmou, em comunicado, que vê a proposta de cessar-fogo apresentada nesta sexta-feira, 31, pelo presidente dos EUA, Joe Biden, "de forma positiva" e exortou Israel a declarar compromisso explícito por um acordo que inclua um fim permanente dos combates, uma retirada completa das tropas israelenses de Gaza, uma troca de prisioneiros e outras condições.

As negociações haviam sido interrompidas no início do mês, após um grande esforço dos EUA e de outros mediadores para garantir um acordo, na esperança de evitar uma planejada invasão israelense à cidade de Rafah, no sul do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, os líderes do Congresso convidaram Netanyahu para fazer um discurso no Capitólio dos EUA. O convite do presidente da Câmara, Mike Johnson, um republicano, e do líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, um democrata, juntamente com o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, e o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, está em andamento há algum tempo. Nenhuma data para o discurso foi definida.