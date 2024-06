Candidato a vereador é assassinado no centro do México

Um candidato a vereador foi assassinado ne estado de Puebla (centro) nesta sexta-feira (31), a menos de 48 horas do início das eleições gerais no México, marcadas pelo assassinato de mais de 20 candidatos, informaram duas fontes locais.

No ataque, que ocorreu em plena luz do dia no município de Izúcar de Matamoros, a esposa do político e um de seus colaboradores ficaram feridos, acrescentaram as fontes.

Huerta Cabrera, que segundo meios locais tinha 30 anos, concorria a uma vaga nesse município pelo Partido Verde, aliado do oficialista Morena.

"Sua vida foi tirada de maneira injusta e violenta", afirmou em um comunicado difundido nas redes sociais Eliseo "El Chino" Morales, candidato a prefeito de Izúcar de Matamoros pelo mesmo partido e próximo à vítima.