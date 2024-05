Vini Jr. e Rodrygo, a conexão brasileira para derrubar a 'Muralha Amarela'

Com cinco gols cada um nesta edição da Liga dos Campeões, os dois são os artilheiros do Real no torneio, empatados com Joselu, e estão a três dos líderes, os já eliminados Harry Kane (Bayern de Munique) e Kylian Mbappé (PSG).

O camisa 7 começou a partida como centroavante, mas a conexão com Rodrygo funcionou com perfeição, com os dois trocando de posição em vários momentos.

O primeiro deles uma pintura com passe magistral de Toni Kroos e o segundo, de pênalti, evitou a derrota do Real Madrid na Allianz Arena.

No jogo de volta, Vinícius Júnior não marcou, mas foi muito ativo. O empate do Real Madrid saiu com Joselu aproveitando rebote do goleiro Manuel Neuer em uma finalização do brasileiro.

"Jogando assim, pela esquerda, e com Vini por dentro, estamos muito bem. Fazemos muitas trocas. Espero que o 'mister' [o técnico Carlo Ancelotti] continue com isso porque está indo muito bem", disse Rodrygo após a partida contra o Bayern na Alemanha.

No jogo de ida, o camisa 11 fez dois no empate em 3 a 3 no Santiago Bernabéu e, na volta, abriu o placar no duelo que terminou com a classificação do Real Madrid nos pênaltis (4-3, após 1 a 1 no tempo normal e prorrogação).

No título de 2022, Rodrygo já tinha sido o carrasco do Manchester City. Na ocasião, com mais protagonismo e na semifinal

Depois de perder na ida por 4 a 3, o Real Madrid tinha que reverter o resultado em casa na volta, mas chegou aos acréscimos perdendo por 1 a 0. Foi quando Rodrygo apareceu para marcar duas vezes de forma épica (90', 90'+1) e levar o confronto para a prorrogação, que Karim Benzema decidiu marcando o gol da classificação.