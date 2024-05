Rússia não foi convidada para aniversário do Desembarque na Normandia (presidência da França)

A Rússia não foi convidada para as cerimônias do 80º aniversário do desembarque aliado na Normandia, em 6 de junho, devido à sua "guerra de agressão" contra a Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (30) a presidência da França.

"Não haverá delegação russa. As condições não estão dadas, devido à guerra de agressão que a Rússia trava contra a Ucrânia, que se intensificou ainda mais nas últimas semanas", informou o Palácio do Eliseu.

