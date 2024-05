Operação da Europol permite desativar 100 servidores dedicados a crimes cibernéticos

As forças de segurança conseguiram derrubar ou interromper o funcionamento de mais de cem servidores em países europeus, nos Estados Unidos e no Canadá, e assumiram o controle de cerca de 2.000 domínios web.

Geralmente são instalados com e-mails que contêm links infectados ou documentos Word ou PDF anexados com vírus que permitem o acesso aos dados pessoais ou contas bancárias dos usuários, disse a Eurojust.

O SystemBC, por exemplo, facilitou a comunicação anônima entre um sistema infectado e servidores de comando e controle; e o Pikabot permitiu a implantação de vírus, o controle remoto de computadores e roubo de dados.

No caso do Trickbot, foi o programa utilizado para acessar a rede de computadores de hospitais e centros de saúde dos Estados Unidos durante a pandemia. Investigadores franceses identificaram o suposto administrador do SystemBC, disseram os promotores em comunicado. Também identificaram o do Pikabot, que foi preso em sua casa na Ucrânia.