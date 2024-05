Vídeo mostra momento em que raio atinge três crianças em praia de Porto Rico

Três crianças com idades de 7, 10 e 12 anos, foram atingidas por um raio enquanto estavam em uma praia na cidade de Isabela, em Porto Rico. Segundo comunicado das forças de segurança do local, as crianças foram encaminhadas para um hospital na cidade vizinha de Aguadilha e precisaram ser internadas diante dos ferimentos.

Um vídeo do momento começou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias mostrando o momento exato que o raio atinge as crianças. O acidente, porém, aconteceu nessa segunda-feira, 27. A identidade das crianças não foi revelada, mas uma delas está em estado grave.

No registro é possível perceber o momento que um forte clarão acerta o grupo, que cai logo em seguida. Conforme a agência de notícias AP, o mais velho das crianças está em estado grave internado em uma Unidade de Terapia Intensivo (UTI), ele está sem conseguir andar em decorrência aos ferimentos em seus membros inferiores. Não há informações sobre o estado de saúde das outras duas crianças.