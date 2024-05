Trazidos do Brasil, jacarandás colorem Lisboa de azul e malva a cada primavera

A cada primavera, as ruas de Lisboa ficam cobertas de tons intensos de azul e malva. A imagem dos jacarandás em flor, trazidos do Brasil e introduzidos em Portugal no século XIX, hoje emoldura cartões postais típicos da capital portuguesa.

"Há jacarandás em todo o país, mas foi em Lisboa que se adaptaram melhor" ao clima local, explica à AFP Ana Luísa Soares, diretora do jardim botânico da Ajuda, onde foram plantadas as primeiras árvores importadas do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os jacarandás foram introduzidos em Portugal no começo do século XIX, quando a família real se exilou em sua antiga colônia na América do Sul para fugir das invasões napoleônicas.